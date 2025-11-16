MAGAZİN

Ahu Yağtu genç oyuncu ile el ele yakalandı! Yaş farkı gündem oldu

Beyin anevrizması geçiren ve bir süre hastanede kalan Ahu Yağhu özel hayatıyla gündeme geldi. Oyuncu Ahu Yağtu, meslektaşı Bora Cengiz ile el ele yakalandı. İkilinin arasındaki yaş farkı ise gündem oldu.

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, 16 Eylül’de yaşadığı rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılmış ve yapılan tetkiklerde beyin anevrizması teşhisi konulmuştu.

Yaşadığı rahatsızlık sonrası bir süre hastanede tedavi gören oyuncu şu sıralar özel hayatıyla gündemde. Bir dönem Cem Yılmaz ile evli olan ve boşanma sonrası nafaka krizi yaşayan Ahu Yahtu yeni aşka yelken açtı.

Uzun bir süredir adı kimseyle anılmayan Ahu Yağtu, aşk orucunu bozdu. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ahu Yağtu, gönlünü kendisi gibi oyuncu olan Bora Cengiz'e kaptırdı.

Ahu Yağtu ile Bora Cengiz, Beyoğlu / Asmalımescit'te el ele objektiflere yansıdı.

Oyuncu Ahu Yağtu ve sevgilisinin arasındaki yaş farkı da dikkat çekti. 47 yaşındaki oyuncunun yeni aşkı Bora Cengiz 34 yaşında. İkili arasında 13 yaş fark var.

