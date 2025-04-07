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Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz arasında nafaka krizi vardı! "Oğlum durumu anladı ve..."

Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz arasında yaşanan nafaka krizi sık sık gündeme geliyor. Oyuncu eski eşiyle mahkemelik olmasına dair yaptığı açıklamada oğlu Kemal'in bu sorunları anladığını söyledi. Ahu Yağtu "Oğlum hayat standardımız düşecek mi diye endişe yaşadı" dedi.

Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz arasında nafaka krizi vardı! "Oğlum durumu anladı ve..."
Kubra Akalın

Cem Yılmaz ve eski eşi Ahu Yağtu arasında yaşanan nafaka sorunu sık sık gündeme geliyor. Cem Yılmaz'ın son olarak oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödenmesine karar verilmişti.

Yıllardır oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz, dolar kurunun aşırı artışından sonra nafakanın TL'ye çevrilmesini talep etmişti. Ancak mahkeme talebini reddetmişti.

Hakan Gence'ye açıklamalar yapan Ahu Yağhu nafaka konusunda sessizliğini bozdu.

NAFAKA YANITI DİKKAT ÇEKTİ

"Kemal belli bir yaşa gelene kadar ödenecek bir nafaka bu. Benimle alakası yok" diyen oyuncu şu ifadeleri kullandı:

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"Kiraların ve çalışanların maaşlarının bu kadar yüksek olduğu bir ortamda nafaka bu gibi masrafları karşılıyor sadece. Boşanma aşamasında her şey kararlaştırıldı. Mahkeme de bir değişikliğe gerek görmedi. Bu konu, magazin dünyasında konuşulduğu için gündeme geldi, yoksa kişilerin merakı bu değil. Her zaman para kazanma konusunda, ayaklarımın üstünde durma niyetimi ve varlığımı gösteriyorum. Önemli olan çocuğun iki tarafta da kendini mutlu, huzurlu ve güvende hissetmesi. Baba evinde ve anne evinde çok farklı standartlar olması çocuklar açısından hoş bir durum değil."

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OĞLU HAYAT STANDARTLARI DÜŞECEK DİYE ENDİŞELENMİŞ

Ahu Yağtu ayrıca şu sözleriyle de dikkat çekti:

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"Mahkemeye gidilmemesi için elimden geleni yaptım. Avukatımla birlikte Yargıtay aşamasında dahi anlaşmaya çalıştık fakat olmadı. Bu arada oğlum konuyu idrak edecek yaşa geldiği için durumu anladı ve hayat standardımız düşecek mi diye endişe yaşadı. Bu duyguları yaşatmak hiç hoş değil. Tabii o kadar yanlış yansıtıldı ki sanki çocuk doğurdum ve ömür boyu bu parayı alacağım gibi bir algı oluştu."

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Ahu Yağtu
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