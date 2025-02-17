Ahu Yağtu yeni aşka yelken açtı: Flaşlar patlayınca şaşkınlık yaşadı

Oyuncu Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile olan 20 ay süren evliliğinin ardından nafaka haberleriyle sık sık gündeme geliyordu. Geçtiğimiz yıl, Orhan Pa ile aşk yaşamaya başladığını sosyal medya hesabında duyuran başarılı oyuncunun ilişkisi kısa sürmüştü. Ancak Ahu Yağtu, yeni aşka yelken açtı.

Ahu Yağtu, son olarak Arnavutköy’de bir mekandan çıkarken Posta Gazetesi muhabiri Tolga Bozduman’a yakalandı. Mekan çıkışı flaşların patlamasıyla şaşkınlık yaşayan Yağtu, sorulara yanıt vermeden hızla uzaklaştı.

Mekanda, adı Demir Doğan olduğu öğrenilen bir beyefendi ile eğlendiği söylenen Yağtu, flaşlardan sonra hızla mekandan ayrıldı.

Demir Doğan ise objektifleri fark edince panikleyerek aracına bindi.

AŞK YORUMU DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Ahu Yağtu, daha önce sosyal medya üzerinden Orhan Pa ile olan ilişkisinin duyurusunu yapmıştı.

Ancak 2024 Kasım ayında sosyal medya hesabından paylaştığı gönderilerde, ilişkisini sonlandırdığına dair ipuçları vermişti. 2025’in başlarında verdiği bir röportajda ise, "Yıllar içinde aşka bakış açınızda nasıl farklılıklar oldu?" sorusuna "Aşk yaşayanlara sormalı bunu" yanıtını vermişti.