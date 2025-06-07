Ailesi '2 kez kalbi durdu' demişti! Nihal Candan 29,5 kiloya kadar düşmüş! Yoğun bakımdan ilk görüntü

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler 16 Kasım'da tutuklanmıştı.

Sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan'ın 33 kiloya kadar düştüğü ve kendisine anoreksiya nervoza teşhisi konulduğu ortaya çıkmıştı.

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Caandan son olarak spor yaparken fenalaşmış ve yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan, sosyal medya hesabında "Abla lütfen ölme" sözleriyle endişesini dile getirmiş ve ablasının sağlık durumuyla ilgili sık sık paylaşım yapmıştı. Ailesinin '2 kez kalbi durdu' diyerek açıklama yaptığı Nihal Candan'ın şimdi 29,5 kiloya kadar düştüğü ortaya çıktı.

YOĞUN BAKIMDAN İLK GÖRÜNTÜ

Tasarımcı Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Candan’ın hastane odasından fotoğrafını paylaşan Kerimoğlu, Candan'ın 29,5 kiloya kadar düştüğünü açıkladı.

"ORGAN YETMEZLİĞİ VARMIŞ"

Kerimoğlu daha önce sosyal medyada yaptığı açıklamada "Bahar Candan ile konuştum, çok kötü o da. Nihal spor yaparken bayılmış. Organ yetmezliği varmış. Lütfen dua edelim. Tek isteği dua." ifadelerini kullanmıştı.