AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz Merve Özbey ise şarkı söyledi! Sosyal medya yıkıldı

Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz sosyal medyanın gündemine oturdu.

AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sahne alan Merve Özbey'in sahnesinde önce selamlama konuşması yaptıç

AK Parti Milletvekili ve Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Başkanı Cantürk Alagöz, bir de sahnede türkü söyledi. İbrahim Tatlıses'in 'Haydi söyle' şarkısıyla izleyicilerin beğenisini toplayan Alagöz, sahne performansı ile profesyonel sanatçıları aratmadı.

Alagöz'e nakaratlarda Merve Özbey ve izleyiciler de eşlik etti. Alagöz, performansıyla izleyicilerden alkış alırken sosyal medyada da gündeme geldi.

Sosyal medyada Alagöz'e "Gerçekten sesi güzelmiş", "Şarkıcıyım diyenlere bin basar", "E sesi çok güzelmiş ya", "40 yıllık şarkıcı gibi" yorumları geldi.

Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır