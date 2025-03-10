MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz Merve Özbey ise şarkı söyledi! Sosyal medya yıkıldı

AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz Merve Özbey ise şarkı söyledi! Sosyal medya yıkıldı

10.03.2025 11:59
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

İçerik devam ediyor
10.03.2025 11:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, sahnede seslendirdiği 'Haydi Söyle' ile büyük alkış aldı. Alagöz Merve Özbey'in sahnesinde söylediği şarkı ve sesiyle sosyal medyayı da salladı.

Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz sosyal medyanın gündemine oturdu.

AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sahne alan Merve Özbey'in sahnesinde önce selamlama konuşması yaptıç

AK Parti Milletvekili ve Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Başkanı Cantürk Alagöz, bir de sahnede türkü söyledi. İbrahim Tatlıses'in 'Haydi söyle' şarkısıyla izleyicilerin beğenisini toplayan Alagöz, sahne performansı ile profesyonel sanatçıları aratmadı.

Ekran görüntüsü 2025-03-10 115538

Alagöz'e nakaratlarda Merve Özbey ve izleyiciler de eşlik etti. Alagöz, performansıyla izleyicilerden alkış alırken sosyal medyada da gündeme geldi.

Sosyal medyada Alagöz'e "Gerçekten sesi güzelmiş", "Şarkıcıyım diyenlere bin basar", "E sesi çok güzelmiş ya", "40 yıllık şarkıcı gibi" yorumları geldi.
Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
Türkiye'yi terk etti, dizi teklifi yağdı! Fenomen diziye dahil olduTürkiye'yi terk etti, dizi teklifi yağdı! Fenomen diziye dahil oldu
Gelini kocasıyla ilişki yaşadı! "Zevk günahları..."Gelini kocasıyla ilişki yaşadı! "Zevk günahları..."
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses Merve Özbey
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlik bir gecede ortadan kayboldu! Konya'daki ilginç olaya CHP'li vekilden sert tepki

Şehitlik bir gecede ortadan kayboldu! Konya'daki ilginç olaya CHP'li vekilden sert tepki

Rekabet Kurulu düğmeye bastı! BİM, ŞOK ve Migros'a soruşturma başlatıldı...

Rekabet Kurulu düğmeye bastı! BİM, ŞOK ve Migros'a soruşturma başlatıldı...

Skandal iddia! Son yazıştığı arkadaşı doğruladı

Skandal iddia! Son yazıştığı arkadaşı doğruladı

Tiryakileri üzen haberi duyurdu!

Tiryakileri üzen haberi duyurdu!

'İlk defa karşılaştım' 18 bin TL'ye sattı! 'Psikolojimi düzeltti'

'İlk defa karşılaştım' 18 bin TL'ye sattı! 'Psikolojimi düzeltti'

Sergen Yalçın'dan Galatasaray için çok konuşulacak iddia!

Sergen Yalçın'dan Galatasaray için çok konuşulacak iddia!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.