AK Parti Kültür Sanat Başkanından Abacı için taziye: "Yeri doldurulamaz kayıp"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı'nın vefatına ilişkin, "Sanat hayatı boyunca bizlere bıraktığı unutulmaz eserleri, derin duygusallığı ve benzersiz yorumlarıyla Türk sanat müziğine ruh veren Abacı, her zaman kalplerimizde yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

Mustafa Fidan

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk sanat müziğinin eşsiz sesi, değerli sanatçımız Muazzez Abacı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz." ifadelerine yer verirken yerinin doldurulamaz olduğunu belirtti.

"ABACI, SANAT MÜZİĞİNE RUH VERMİŞTİ"

Hüseyin Yayman, sosyal paylaşımında şunları söyledi :

"Sanat hayatı boyunca bizlere bıraktığı unutulmaz eserleri, derin duygusallığı ve benzersiz yorumlarıyla Türk sanat müziğine ruh veren Abacı, her zaman kalplerimizde yaşayacaktır. Sanatın ve müziğin birleştirici gücünü en güzel şekilde temsil eden değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."

AK Parti Kültür Sanat Başkanından Abacı için taziye: "Yeri doldurulamaz kayıp" 2AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman

12 Kasım 2025
12 Kasım 2025

