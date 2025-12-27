Hakkında yakalama kararı çıkarılan Mert Vidinli günler sonra sessizliğini bozdu! ''Hesabını soracağım''

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması fuhuşa kadar uzandı.

Soruşturma kapsamında Cihanna ismiyle bilinen Cihan Şensözlü geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Aynı suçlardan hakkında yakalama kararı çıkarılan Mert Vidinli'nin ise yurt dışında olduğu biliniyor.

Vidinli, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti. Vidinli 'Kalbin kadar konuşursun. Ne kadar temizse, sözlerin de o kadar berrak olur...' ifadelerini kullanmıştı.

Bu paylaşımın ardından Mert Vidinli'nin Sözcü TV'den Özlem Gürses'i aradığı ortaya çıktı. “Çok yakında Türkiye’ye döneceğim” diyen Vidinli, Dubai’de influencer toplantısı için bulunduğunu söyledi.

Kendisine yöneltilen suçlarla ilgili bir dosya hazırladığını söyleyen Vidinli, pazartesi günü bu dosyayı yargı mensuplarına avukatları aracılığıyla ileteceğini açıkladı.

“Sosyal medyada benim sayemde görünün oldular. Bir bakanlık bünyesinde sosyal medya sertifika programının tasarlanmasını yaptım. Kamu kuruluşlarına eğitim ve danışmanlık hizmeti verdim” diyen Vidinli, sözlerine şöyle devam etti:

“Hangi çağda yaşıyoruz, kim kimi fuhuşa sürükleyebilir? Ben aşırı tutucu bir hayat biçimi olan insanım. Zaten beni hep hep hükümet ve iktidara yakın kodladılar. Boykot edilen EspressoLab isimli markanın reklamını yaptım, fotoğraf çektim ve sonrasında nefret objesine dönüştüm. Beni sevmeyen insanların iddialarıdır bunlar. İnsan pazarladığım, yasaklı madde kullandırdığım gibi iddialarla tüm kariyerimi bitirdiler, ailemi üzdüler. Benim yanımda kimse yokmuş, bunu öğrenim. Hesabını soracağım.”