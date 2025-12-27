MAGAZİN

Uzun süredir tedavi görüyordu! Battal Gazi'nin ZıpZıp'ı Necdet Kökeş'ten üzen haber

Cüneyt Arkın’ın 1971-1974 yılları arasında büyük ilgi gören dört yapımlık Battal Gazi film serisinde ZıpZıp karakterini canlandıran usta oyuncu Necdet Kökeş'ten üzen haber geldi. Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Kökeş apar topar yoğun bakıma kaldırıldı.

Öznur Yaslı İkier

Yeşilçam’ın 60’lı yıllarının tanınan isimlerinden Necdet Kökeş, ünlü Battal Gazi serisinde canlandırdığı ZıpZıp karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Uzun süredir tedavi görüyordu! Battal Gazi nin ZıpZıp ı Necdet Kökeş ten üzen haber 1

Geçtiğimiz aylarda kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılan Necdet Kökeş bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Nefes darlığıyla mücadele eden Necdet Kökeş 15 Aralık'ta hastaneye kaldırılmıştı.

Uzun süredir tedavi görüyordu! Battal Gazi nin ZıpZıp ı Necdet Kökeş ten üzen haber 2

Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 81 yaşındaki oyuncunun apar topar yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Kökeş'in durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Uzun süredir tedavi görüyordu! Battal Gazi nin ZıpZıp ı Necdet Kökeş ten üzen haber 3

