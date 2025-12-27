Uzun süredir tedavi görüyordu! Battal Gazi'nin ZıpZıp'ı Necdet Kökeş'ten üzen haber

Yeşilçam’ın 60’lı yıllarının tanınan isimlerinden Necdet Kökeş, ünlü Battal Gazi serisinde canlandırdığı ZıpZıp karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Geçtiğimiz aylarda kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılan Necdet Kökeş bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Nefes darlığıyla mücadele eden Necdet Kökeş 15 Aralık'ta hastaneye kaldırılmıştı.

Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 81 yaşındaki oyuncunun apar topar yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Kökeş'in durumunun ciddi olduğu belirtildi.