AK Parti'li Çelik'ten Aspendos'ta bulunan 'Asklepios' heykeline ilişkin paylaşım

AK Parti Sözcüsü Çelik, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yapay zeka geliştikçe, insanlık tarihinin tek taraflı ve güdümlü yazımına dair kaygılar da ciddi biçimde tartışılıyor.'Tarih' ile 'insanın tarifi' arasındaki bağ giderek daha çok tartışma konusu oluyor. Ülkemiz insan yaşamının tarihi, genel olarak hayatın tarihi ve insanlık mirası için eşsiz bir hazine niteliğinde. En son dünyada ses getiren bir keşif daha gerçekleşti. Aspendos Antik Kenti’nde yaklaşık 1800 yıllık Asklepios heykeli bulundu Kazılarda, sağlık tanrısı Asklepios ile oğlu Telesphoros’un birlikte betimlendiği 2,20 metre boyundaki mermer heykel grubu gün yüzüne çıkarıldı. Roma Dönemi Aspendos’unda Asklepios kültünün ve sağlık inancının kent yaşamındaki yerini belgeleyen çok önemli bir keşif bu. Ülkemiz insanlığın tarih yazımına katkıda bulunmaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’u, tüm bakanlık çalışanlarımızı, kazıları gerçekleştiren çok kıymetli hocalarımızı ve ekiplerini tebrik ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır