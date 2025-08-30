Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı Cezmi Baskın hakkında taciz iddiası! Film galasından sonra gece boyu...

Son günlerde sanat dünyası taciz iddialarıyla çalkalanıyor. Birçok ünlü isim hakkında ortaya atılan taciz iddiaları büyük ses getirdi.

Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği Osman Ağa karakteriyle hafızalara kazınan Cezmi Baskın hakkında da bir iddia ortaya atıldı.

Fazilet Onat, Cezmi Baskın'ın kendisine yaşattığını tacizi anlattı. Onat sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda;

'GECE BOYU TELEFONLA ARAYIP...'

''İfşa ediyorum... Uzun zamandır düşünüyorum... Kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Yeni fark ettim şu son hareketle. Biz kadınlar kendimizi ne kadar özgür bırakırsak o kadar güçlüyüz. Bu adam yani Cezmi Baskin beni "Bizum Hoca" filminin Ankara galasında gece bitip odalarımıza ayrılırken asansörde taciz etmiş ve gece boyu telefonla arayıp taciz boyutunu artırmıştır.

Telefon tacizi boyunca odasına sığındığım ve telefon aramalarına şahit olan PR sorumlusu ve bir kadın magazin gazetecisi ise başıma gelenlerle ilgili beni suçlamıştır. Ayrıca film için çalışmalarımın bedeli de asla ödenmemiştir.'' ifadelerini kullandı.