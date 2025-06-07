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Akın Akınözü'nden nostaljik paylaşım! Takipçilerini geçmişe götürdü

SHOW TV'nin yeni dizisi 'Veliaht' ile ekranlara dönmeye hazırlanan Akın Akınözü, çocukluk yıllarındaki ilk deneme çekimini yayımladı. Ünlü ismin son paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Akın Akınözü'nden nostaljik paylaşım! Takipçilerini geçmişe götürdü
Öznur Yaslı İkier

Hercai dizisiyle şöhreti yakalayan Akın Akınözü şimdilerde yeni dizi 'Veliaht' ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşımlar yapan ünlü isim nostalji paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü.

34 yaşındaki oyuncu "İlk deneme çekimim… Arka planda annemin ve büyük amcam Süha Arın’ın sesi, yanımda biricik Can Yüksel ve ben, kameranın önündeyim." notuyla paylaşım yaptı.

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Akınözü paylaşıma şu notu düştü:
"Meğer hayallerimin ilk adımını o an atmışım… Ne yaptığımı pek bilmiyorum ama sevdiklerimin yanımda olduğunu bilmek yetiyor. Bugün de öyle. Kiminin sesi yakınımda, kiminin varlığı uzakta… Ama kalplerimiz her zaman bir. Yan yana olabildiklerimize, uzakta olsalar da kalpten bağ kurabildiklerimize…İyi bayramlar!"

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Hercai dizisi Akın Akınözü
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