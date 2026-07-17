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Akın Akınözü sakallarını uzattı, saçlarına kaynak yaptırdı! Görenler tanıyamıyor

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Akın Akınözü, Atv'de yayınlanacak olan “Aşk ve Taht” dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu yeni rolü için sakallarını uzattı, saçlarına kaynak yaptırdı.

Akın Akınözü sakallarını uzattı, saçlarına kaynak yaptırdı! Görenler tanıyamıyor
Öznur Yaslı İkier

Hercai dizisinde hayat verdiği 'Miran Aslanbey' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Akın Akınözü bir süredir ekranlardan uzaktaydı.

Yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Aşk ve Taht dizisinde Sultan Alaeddin Keykubat'ı canlandıracak olan ünlü oyuncu Akın Akınözü, yeni rolü için imaj değişikliğine gitti.

Akın Akınözü sakallarını uzattı, saçlarına kaynak yaptırdı! Görenler tanıyamıyor 1

Akınözü, karakterin dönem ruhunu yansıtabilmek adına saçlarına kaynak yaptırdı ve sakallarını da uzattı.

Akın Akınözü sakallarını uzattı, saçlarına kaynak yaptırdı! Görenler tanıyamıyor 2

Ünlü ismin yeni görüntüsü kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çok sayıda kullanıcı ünlü oyuncuyu tanımakta zorlandıklarını belirtti.

Akın Akınözü sakallarını uzattı, saçlarına kaynak yaptırdı! Görenler tanıyamıyor 3

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Anahtar Kelimeler:
Akın Akınözü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
yenıden yazılan gerceklerle ılgısı olmayan sogan ekmekcıler ıcın bır dızı daha , kımdır bu hepsı bırbırıne benzıyor.
buda kim arkadaş şeyimizi sallasak ünlüye degecek ülkede:)
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