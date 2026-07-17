Akın Akınözü sakallarını uzattı, saçlarına kaynak yaptırdı! Görenler tanıyamıyor

Hercai dizisinde hayat verdiği 'Miran Aslanbey' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Akın Akınözü bir süredir ekranlardan uzaktaydı.

Yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Aşk ve Taht dizisinde Sultan Alaeddin Keykubat'ı canlandıracak olan ünlü oyuncu Akın Akınözü, yeni rolü için imaj değişikliğine gitti.

Akınözü, karakterin dönem ruhunu yansıtabilmek adına saçlarına kaynak yaptırdı ve sakallarını da uzattı.

Ünlü ismin yeni görüntüsü kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çok sayıda kullanıcı ünlü oyuncuyu tanımakta zorlandıklarını belirtti.