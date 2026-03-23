Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan '1 milyon lira para aldı" iddiası! "Aleyna gözaltında sinir krizi geçirdi"

19 Mart gecesi Kubilay Kaan Kundakçı ve Rapçi Canbay'ın da içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlendi. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın saldırıda hayatını kaybetmesi sonrası başlatılan soruşturma derinleştirildi.

Kadayıfcıoğlu'nun asıl hedefinin Canbay olduğu ancak saldırıda kurşunlar Kundakçı'ya isabet ettiği iddia edildi. Rapçi Canbay'ın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu iddialara göre saldırı sırasında ateş açılan araçtaydı.

Yapılan soruşturmada sonrası silah kullanan şüphelinin Bilal Kadayıfcıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu çıktı. Katil zanlısı kaçarken gözaltına alındı. Ayrıca Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu da gözaltına alındı.

GÖZALTINDA ÖĞRENDİ

Aleyna ve annesinin gözaltı süresi uzatılırken Gece Muhabiri hesabından olay bir iddia geldi. İddiaya göre Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, kızının sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu’ndan 1 milyon lira para aldı.

Yine iddiaya göre, alınan parayı emniyetteki sorgusunda öğrenen Aleyna Kalaycıoğlu ağlama nöbetine girdi ve sinir krizi geçirdi.