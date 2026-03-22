Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi de gözaltında! Zuhal Kalaycıoğlu kimdir?

Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu da Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti sonrası gözaltına alındı. Zuhal Kalaycıoğlu'nun hayatına dair detaylar merak edildi.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi de gözaltında! Zuhal Kalaycıoğlu kimdir?

Survivor yarışmasıyla ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı. Ümraniye’de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti sonrası gözler Aleyna ve annesine çevrildi.

Rapçi Canbay ayrıldığı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak için ortak arkadaşları olan Kubilay Kaan Kundakçı’dan yardım istedi. İki arkadaş Aleyna Kalaycıoğlu’nun çalıştığı İstanbul Ümraniye’deki stüdyonun önüne otomobille geldi. O sırada yanlarına yaklaşan çakarlı lüks araçtan yapılan silahlı saldırıda karnından vurulan Kubilay Kaan Kundakçı, hayatını kaybetti.

Aleyna'nın yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ateşi açan kişi olduğu iddia edildi. Kamera görüntülerine göre Kadayıfçıoğlu olay yerine sevgilisiyle birlikte gitti.

Aleyna Kalaycıoğlu nun annesi de gözaltında! Zuhal Kalaycıoğlu kimdir? 1

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde arasında Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi ile yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun da olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

ZUHAL KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Gözaltı kararı sonrası Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun kim olduğu ve hayatına dair detaylar merak edildi.

Aleyna Kalaycıoğlu nun annesi de gözaltında! Zuhal Kalaycıoğlu kimdir? 2

Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu 1 Eylül 1977 yılında doğmuştur. Yalova'lı olan Zuhal Kalaycıoğlu İstanbul'da yaşıyor.

Aleyna Kalaycıoğlu nun annesi de gözaltında! Zuhal Kalaycıoğlu kimdir? 3

Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Survivor döneminde de çok kez gündeme geldi. Kızının yarışmada Ayşe Yüksel ile yaşadığı gerginlik sonrası Acun Ilıcalı'ya söylediği sözlerle çok konuşulan Zuhal Kalaycıoğlu geçtiğimiz günlerde de kızının eski sevgilisinden şiddet gördüğünü söylemişti.

