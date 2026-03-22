Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun sevgilileri gündemde! Meğerse...

İstanbul Ümraniye’de yaşanan silahlı saldırı sonucu 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti. Rapçi Canbay’ın da bulunduğu araca yönelik düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Kundakçı'ya ateş açan kişinin Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu ortaya çıktı.

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babasının Bilka Denizcilik Sanayi Ticaret A.Ş.'nin patronu Bilal Kadayıfçıoğlu ortaya çıktı. Ünlü armatörün oğluna dair detaylar da merak edildi.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre; Alaattin Kadayıfçıoğlu eski sevgilileri de ünlüydü.

Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural ile bir dönem aşk yaşayan Alaattin Kadayıfçıoğlu daha öncesinde ise Hülya Avşar'ın kızı Zehra ile de birlikte oldu.