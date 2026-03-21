Kubilay Kaan Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun görüntüleri ortaya çıktı! ''Abla dediği kişi onun celladı oldu''

İstanbul Ümraniye'de, rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak için arabuluculuk yaptığı iddia edilen Kubilay Kaan Kundakçı, çakarlı araçlarla gelen şüphelilerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alınırken Kubilay Kaan Kundakçı'nın annesi ''Abla dediği kişi onun celladı oldu'' ifadelerini kullandı.

Öznur Yaslı İkier

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi.

Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.

Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Şüphelilerden A.K., araç içerisindeki gruba ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, olay yerinden kaçan ve kimliği belirlenen firari şüpheli A.K.'nin yakalanması operasyon başlattı. Kundakçı'nın cenazesi ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayı Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisinin gerçekleştirdiği iddia edilirken, Kalaycıoğlu da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Rojda Altındaş'ın haberine göre silahlı saldırıda hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın annesi şu ifadeleri kullandı;

''Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında. Allah benimle onu karşı karşıya getirsin. Oğlum melek gibiydi. Kimseye zararı yoktu. Abla diye sarılırdı, saygılıydı, tertemiz bir çocuktu. Ablası dediği insan şimdi onun celladı oldu.''

Kubilay Kaan Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun araç içerisinde çekilen görüntüleri de ortaya çıktı.

Anahtar Kelimeler:
cinayet Futbolcu Aleyna Kalaycıoğlu
