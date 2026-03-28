MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Aleyna Kalaycıoğlu için 'Yemek yemiyor, dönüşümlü yatak kullanıyor' denmişti! Başsavcılıktan açıklama gecikmedi! Kaldığı koğuşun her detayı paylaşıldı

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun cezaevinde dönüşümlü yatak kullandığı ve yemek yemediğine dair iddialar gündeme gelmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya dair açıklama gecikmedi.

Öznur Yaslı İkier

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılık işlemleri tamamlanan Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Survivor yarışmasına katıldıktan sonra adını geniş kitlelere duyuran ve şarkıcılığa soyunan Aleyna Kalaycıoğlu'nun cezaevinde dönüşümlü yatak kullandığı ve yemek yemediğine dair iddialar gündeme getirilmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Aleyna Kalaycıoğlu'nun kaldığı cezaevindeki koğuşun kalabalık olduğu, kavgaların çıktığı, yetersiz havalandırma ve yetersiz yatak ve yemek yiyemediği iddialarının tamamını yalanladı.

Kalaycıoğlu'nun söz konusu odada 4 kişi kaldığı ve her tutuklu gibi tüm ihtiyaçların giderildiği öğrenildi. Ayrıca Kalaycıoğlu'nun kaldığı ünitede kavga yaşandığına dair herhangi bir tutanak, sözlü veya yazılı bir şikayet bulunmadığı belirtildi.

**Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklama şöyle;

Bazı sosyal medya hesaplarında, Kubilay Kaan KUNDAKÇI’nın öldürülmesi olayından ötürü tutuklanan ve halen Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Aleyna TUTUŞ KALAYCIOĞLU’nun kaldığı koğuşta çok fazla sayıda kişi olduğu, sürekli kavgalar yaşandığı, havalandırma alanının yetersiz olduğu, yeterli sayıda yatak olmadığı, tutuklunun yemek yiyemediği vs. iddialarını içerir paylaşımlar yapıldığı görülmüştür.

Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, adı geçen tutuklunun kaldığı ünitede, toplam 32 kişi kapasiteli 16 oda bulunmakta olup üniteden toplam 63 kişi kalmaktadır. Adı geçen tutuklunun kaldığı odada ise 4 kişi bulunmaktadır.

Ünitenin havalandırma alanı 162,1 m²’dir.

Tüm tutuklu ve hükümlülere, kurum girişi sırasında yatak, nevresim takımı, battaniye, hijyen seti, tek kullanımlık havlu vb. ihtiyaçları teslim edilmekte olup; kurumda yatağı olmayan tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır.

Adı geçen tutuklunun kaldığı ünitede kavga yaşandığına dair herhangi bir tutanak, sözlü veya yazılı bir şikayet bulunmamaktadır.

Adı geçen tutuklunun kuruma kabulünün yapıldığı 24.03.2026 tarihinde psikolog görüşme yapılmış olup; görüşmeler sırasında olumlu tutum ve davranış gösterdiği ve herhangi bir şikayet dile getirmediği rapor edilmiştir

Sosyal medya yansıyan iddialar ile ilgili tutuklunun herhangi bir müracaatı bulunmamaktadır.

İzah olunan nedenlerle yapılan sosyal medya paylaşımları gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Anahtar Kelimeler:
Aleyna Kalaycıoğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu Kubilay Kaan Kundakçı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.