Futbolcu Kubilay Kundakçı silahlı saldırıda can vermişti! Aleyna Kalaycıoğlu için ek gözaltı talebi! Rapçi Canbay'dan ilk paylaşım

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan yardım istedi.

Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.

Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Şüphelilerden A.K., araç içerisindeki gruba ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÜNLÜ İŞ İNSANININ OĞLU ÇIKTI

İstanbul'da genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesi olayının failinin ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nın oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu belirlendi.

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bir dönem Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile de aşk yaşadığı ortaya çıktı.

RAPÇİ CANBAY: SALDIRIYI ALEYNA BİLİYORDU

Öte yandan kan donduran cinayetle ilgili şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu da gözaltına alındı. Emniyet'te görgü tanığı olarak ifade veren rapçi Canbay iddiaya göre olayın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu bilgisi dahilinde olabileceğini öne sürdü. Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Kalaycıoğlu'nu gözaltına aldı. Kalaycıoğlu'nun Cinayet Bürodaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

HER YERDE ARANIYOR

Polis, olay yerinden kaçan ve kimliği belirlenen firari şüpheli Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nu yakalanması için çalışma başlattı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU İÇİN EK GÖZALTI TALEP EDİLDİ

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; Cinayet Büro amirliği ekiplerince gözaltına alınan eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'nun emniyetteki işlemleri sürüyor. Cinayet Büro Kalaycıoğlu için ek gözaltı talebinde bulundu. 1 gün daha gözaltında kalacak.

'TOPRAK SENİ İNCİTMESİN'

Olayın şokunu yaşayan Canbay, paylaştığı mesajda genç futbolcuya olan sevgisini ve duyduğu büyük acıyı dile getirdi. Ünlü rapçi, Kundakçı’nın fotoğrafının yer aldığı paylaşımına “Toprak seni incitmesin kurban olduğum” notunu düşerek takipçileriyle üzüntüsünü paylaştı.