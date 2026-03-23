Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi gözaltında görüntülendi! Adliyeye sevk edildiler

İstanbul'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada Aleyna Kalaycıoğlu'nun erkek arkadaşı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun katil zanlısı olduğu ortaya çıktı. Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu gözaltında görüntülendi. 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma genişletildi. Aleyna Kalaycıoğlu'nun erkek arkadaşı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu da var. Ayrıca olayla ilgili ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı.

8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltınan alınan 10 şüpheliden 8'i Gayrettepe Asayiş Büro Amirliği'nde tamamlanan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Emniyet sorguları tamamlanan şüphelilerden 8'i adliyeye sevk edildi. Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu gözaltında görüntülendi.

Alaattin Kadayıfçıoğlu araca götürülürken yüzünü gizlemeye çalıştı. İzzet Yıldızhan ise adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında yer almadı.

Kaynak: İHA

