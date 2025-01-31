Aleyna Tilki bu defa giyinmedi, vücudunu tamamen boyadı! Klip çekiminden görüntüleri sosyal medyayı salladı! Kimse anlam veremedi

"Cevapsız Çınlama" ve "Sen Olsan Bari" şarkılarıyla dillere pelesenk olan ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aleyna Tilki her açıklaması ve her paylaşımı ile sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor.

Bir süredir sahnelerden uzak kalan ve engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki, şimdilerde yeni şarkısı "Bekleyenim" ile adından söz ettirdi.

Ünlü şarkıcı TikTok hesabından "Bekleyenim" şarkısının klibine ait yeni kamera arkası görüntüleri paylaştı.

Bu defa giyinmeyen Aleyna Tilki, gri bir bikini ile birlikte tüm vücudunu da griye boyadı. Ünlü ismin bu hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Aleyna Tilki'ye sosyal medyada; 'yine ne yapmış?', 'ilgi çekme çabası', 'iyice şaşırdılar', 'korktum görünce' gibi yorumlar yapıldı.