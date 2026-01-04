MAGAZİN

Aleyna Tilki'den Cansever paylaşımı: Dua istedi

90'lı yıllara damgasını vuran ve bir süredir lösemi tedavisi gören Cansever'e, genç meslektaşı Aleyna Tilki sosyal medya üzerinden moral mesajı gönderdi. Tilki, Cansever'in kanseri yeneceğine olan inancını dile getirdi.

Arabesk müziğin unutulmaz sesi Cansever, bir süredir kan kanseriyle mücadele ediyor. 'Ağla Gözbebeğim', 'Sen de Gittin', 'Kime Bu İnat' gibi hit şarkılarıyla milyonların kalbinde taht kuran sanatçı, lösemi teşhisi konulduktan sonra sevenlerini bilgilendirmeye devam ediyor. Cansever'in zorlu tedavi sürecinde en büyük destekçilerinden biri de genç şarkıcı Aleyna Tilki oldu.

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cansever'e olan sevgisini ve desteğini dile getirdi. Aleyna Tilki, paylaşımında "Cansever'in kanseri yeneceğine inancım sonsuz!" diyerek şunları yazdı:

"Cansever Ablam! Sen tanıdığım en mütevazi sanatçısın. Sesin ve insanlığın bana çok şey öğretti. Kanseri yeneceğine inancım sonsuz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. En yakın zamanda şifa bulmanı diliyorum."

