Aleyna Tilki'den şaşırtan açıklama! 'Anne olmak istiyorum'

Yenikapı Festivali'nde sahne alan Aleyna Tilki, konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tilki, hem Edis ile olan dostluğuna hem de özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Tilki, festival hakkında, "Çok güzel bir festival, Edis de sahne alacak. Güzel bir ortam var. Edis ile ikimiz global alanda son dönemde güzel deneyimler yaşadık. Paralel bir enerji var aramızda. Yakın tarihlerde de albümlerimiz çıkıyor, ne kadar benzer duygular yaşadığımızı konuştuk. Hayatımda gördüğüm en mütevazi, en özel insan. Sektörde çok arkadaşım yok zaten. Onun kadar kalbi temiz birisi yok" sözleriyle Edis'i övdü.

Sahne tarzı ve kendisine gelen eleştiriler hakkında da konuşan Aleyna Tilki, "Ben normalde bir kot ve tişörtle çıkarım, seviyorum. Ekstra kalabalık ve konsept günlerde giyim tarzımı biraz parlamalarla destekliyorum. Her zaman her şey eleştirilecek. Bunun önüne geçemeyiz. İnsanların doğal duyguları var; korku, özgüvensizlik, kaygı gibi. Kötü yorum yapanlara ‘Siz kötüsünüz gidin’ diyecek halim yok. Size bile neler söyleniyordur" ifadelerini kullandı.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Evlilik ve çocuk sorularına da yanıt veren Tilki, anne olma isteğini dile getirdi. Şarkıcı, "Herkes gibi benim de anne olmaya hakkım var. Geçenlerde lise arkadaşımla çekilmişim, sevgilisi falan yazmışlar. Lise arkadaşım benim o gördüğünüz kişi. Yanlış yazılmış, yıllardır yanımda nasıl tanımıyorsunuz ya? O benim liseden arkadaşım" diyerek hakkında çıkan iddialara açıklık getirdi.