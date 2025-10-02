MAGAZİN

Aleyna Tilki Dilara Fındıkoğlu defilesine katıldı! Süper minili kombini olay oldu

Gerek şarkıları gerekse sosyal medyada paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, Türk modacı Dilara Fındıkoğlu'nun Londra'daki defilesine katıldı. Tilkni'nin kombini ise olay oldu.

Kubra Akalın

Dünyaca ünlü isimlerle çalışan Türk modacı Dilara Fındıkoğlu'nun Londra Fashion Week'te defilesi vardı. Tasarımlarıyla sık sık adından söz ettiren modacının defilesinde sürpriz bir isim boy gösterdi.

Hem sahne şovları hem açıklamaları hem de paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, ünlü modacıyı yalnız bırakmadı.

Şarkıcının defile için yaptığı seçim ise sosyal medyayı salladı. Aleyna Tilki gotik esintilere sahip süper mini şortlu kıyafetiyle peş peşe pozlarını paylaştı.

Deri, korsaj detaylı üstle vücut hatlarını vurgulayan Tilki uzun deri eldiven tercih etti. Oldukça kısa, bağcık detaylı şort ve platform topuk tercih eden Aleyna Tilki yine sosyal medyayı ikiye böldü.

Kimi kıyafeti ve pozları çok beğenirken kimi ise şarkıcıyı eleştirdi.

