Aleyna Tilki Volkan Konak’ın vefat ettiği hastanede... Konuşmakta zorlandı

Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında sahnede fenalaşan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Volkan Konak 58 yaşında hayatını kaybetti. Konak'ın ölüm haberini alan ünlü isimler hastaneye koştu.

Sibel Can'ın ağlayarak geldiği hastanede Hakan Altun, Koray Avcı gibi isimler dikkat çekti. Aleyna Tilki de hastaneye gelen isimler arasındaydı. Konuşmakta zorlanan Tilki Volkan Konak hakkında şunları ifade etti:

"ÜLKE OLARAK ZATEN ÜZGÜNDÜK"

"Türkiye'nin en büyük halk ozanı aslında tüm türküleri söyleyen, tüm ölümü anlatan keza değil mi doktorları anlatan, hastaneyi anlatan, ölümü anlatan bunun için söylemiş gibi sanki ki bu yüzden sahnede zaten yani yaşamına veda etti. Biliyorsunuz çok yakın zamanda beraber şarkı söylemek nasip olmuştu hem meslektaşım olarak hem Karadeniz'e bu kadar yüreğini dokunduran hem tüm ülkeye bu kadar içten duygularını var oluşunu sahnelerde aktaran bir insanın sahnede hayatını ebediyete gönderdiği bir yerde çok üzgünüz."

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Tilki devamında ise "Ülke olarak zaten üzgündük Allah mekanını cennet eder diye hisseder. Çok büyük bir sanatçı" dedi. (Muhabironline)