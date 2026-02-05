Aleyna Tilki'ye tavrına tepki yağıyordu! Cüneyt Özdemir patladı

Bir süre işlerinin engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki, Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş'a konuk olmuştu. 2024 yılında yılbaşı özel programında konuşan Aleyna Tilki yaşadıklarını şu sözlerle ifade etmişti:

"Ben konuştuğum için bana korku vermeye çalışıyorlar, ben korkmuyorum, konserimde bomba da patladı, prodüktörümü kasap bıçağıyla ortadan ikiye de böldüler, gözümün önünde bir tane adamın bacağı da koptu, sahneye bıçakla biri de atladı... Canımı ortaya atıp çıkardılar saatlerce uykusuz çalıştım"

O anlarda Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş kendini tutamayarak güldü ve "Savaş muhabirliği yaptık bu kadar tehlike atlatmadık ya" dedi.

EPSTEİN BELGELERİ SONRASINDA GÜNDEME GELDİ

Bu görüntüler yıllar sonra Epstein belgeleri gündemdeyken yeniden paylaşılmaya başlandı. İki gazeteciye tavırları yüzünden tepki yağdı.

Cüneyt Özdemir ise daha fazla dayanamayarak patladı ve şunları söyledi:

"Bir yılbaşı eğlence programından yola çıkıp bize bel altı vurmaya çalışan bu tip Fetöcü hesapları tek tek deşifre edeceğiz. Bunlar kimi zaman sağcı, kimi zaman solcu, kimi zamansa magazin kılıfı ile hem instagram'da hem burada aklınca operasyon çeken hesaplar… Uzun süredir radarımızda olan bu Fetöcü ile de hesaplaşacağız!"