MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Mustafa Denizli'nin kızı Selin Denizli yeni aşka yelken açtı! Sevgilisi tanıdık çıktı

Teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Selin Denizli, komedyen Berkan Aytekin ile yeni bir aşka yelken açtı. Selin Denizli sevgilisi ile pozlarını sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.

Mustafa Denizli'nin kızı Selin Denizli yeni aşka yelken açtı! Sevgilisi tanıdık çıktı
Öznur Yaslı İkier

2024'te 13 yıllık eşi Abdullah Burnaz ile boşanan Mustafa Denizli'nin kızı Selin Denizli, bir davete sevgilisi komedyen Berkan Aytekin ile birlikte gitti.

Sevgililer, ÇABA (Çağdaş Ve Bağımsız Yardımlaşma) Derneği'nin bağış gecesine destek verdi. İlk kez basına poz veren çiftin mutlulukları ise adeta yüzlerinden okundu.

Mustafa Denizli nin kızı Selin Denizli yeni aşka yelken açtı! Sevgilisi tanıdık çıktı 1

Selin Denizli'nin, Abdullah Burnaz ile evliliğinden 13 yaşında Cem ve 7 yaşında Kerem Ege isimli iki çocuğu bulunuyor.

Mustafa Denizli nin kızı Selin Denizli yeni aşka yelken açtı! Sevgilisi tanıdık çıktı 2

Selin Denizli özel geceden karelerini sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı. Denizli böylece komedyen Berkan Aytekin ile aşkını ilan etmiş oldu.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fragman şoke etti! Seyirci heyecanlandıFragman şoke etti! Seyirci heyecanlandı
Zeynep Tokuş'un kızı kocaman oldu! Görenler ikizi sandıZeynep Tokuş'un kızı kocaman oldu! Görenler ikizi sandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

Üzerine kayıtlı 3 araba çıktı, yeni açıklama yaptı

Üzerine kayıtlı 3 araba çıktı, yeni açıklama yaptı

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.