Mustafa Denizli'nin kızı Selin Denizli yeni aşka yelken açtı! Sevgilisi tanıdık çıktı

2024'te 13 yıllık eşi Abdullah Burnaz ile boşanan Mustafa Denizli'nin kızı Selin Denizli, bir davete sevgilisi komedyen Berkan Aytekin ile birlikte gitti.

Sevgililer, ÇABA (Çağdaş Ve Bağımsız Yardımlaşma) Derneği'nin bağış gecesine destek verdi. İlk kez basına poz veren çiftin mutlulukları ise adeta yüzlerinden okundu.

Selin Denizli'nin, Abdullah Burnaz ile evliliğinden 13 yaşında Cem ve 7 yaşında Kerem Ege isimli iki çocuğu bulunuyor.

Selin Denizli özel geceden karelerini sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı. Denizli böylece komedyen Berkan Aytekin ile aşkını ilan etmiş oldu.