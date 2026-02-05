Oktay Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki! 'Aile kırmızı çizgimizdir'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sanatçı Gülben Ergen’in aile odaklı bir projede yer almasını sert bir dille eleştirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ergen’i eleştiren bir mesajı alıntılayan Saral, projede yer alan isimlerin geçmişleri ve topluma verdikleri mesajlarla değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"HALK NEZDİNDE TEPKİ UYANDIRMAKTADIR"

Saral, Gülben Ergen’in kamuoyundaki imajının ve yaklaşımlarının "Ailem" projesinin içeriğiyle örtüşmediğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Gülben Ergen’in yıllardır kamuoyunda tartışma oluşturan çıkışları ve zaman zaman aile kavramına dair ortaya koyduğu yaklaşımlar düşünüldüğünde, böylesine değer temelli bir projede yer alması elbette soru işaretlerini beraberinde getirirken halk nezdinde de tepkin uyandırmaktadır."

"EKRAN BAŞARISI YETERLİ ÖLÇÜ OLAMAZ"

Ailenin toplumun en hassas değerlerinden biri olduğunu söyleyen Oktay Saral, projedeki isimlerin örnek teşkil etmesi gerektiğini vurguladı.

Paylaşımının devamında, "Popülerlik ya da ekran başarısı, aile müessesesinin temsilinde asla yeterli ölçü olamaz! Milletimiz; samimiyet, değer bağlılığı ve toplumsal sorumluluk görmek ister" sözleriyle eleştirilerini sıraladı.

"KIRMIZI ÇİZGİ"

Saral, aile kurumunun Türkiye için bir "kırmızı çizgi" olduğunu hatırlatarak, bu tür projelerde yer alacak isimlerin toplumsal hassasiyetleri gözetmesi gerektiğini belirtti. Konuyla ilgili sanatçı Gülben Ergen cephesinden henüz resmi bir yanıt gelmedi.