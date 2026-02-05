MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Oktay Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki! 'Aile kırmızı çizgimizdir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından sanatçı Gülben Ergen'i sert eleştirdi. Saral, Gülben Ergen'in "Ailem" isimli projede yer almasının toplum nezdinde tepki uyandırdığını iddia etti.

Oktay Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki! 'Aile kırmızı çizgimizdir'
Öznur Yaslı İkier

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sanatçı Gülben Ergen’in aile odaklı bir projede yer almasını sert bir dille eleştirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ergen’i eleştiren bir mesajı alıntılayan Saral, projede yer alan isimlerin geçmişleri ve topluma verdikleri mesajlarla değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"HALK NEZDİNDE TEPKİ UYANDIRMAKTADIR"
Saral, Gülben Ergen’in kamuoyundaki imajının ve yaklaşımlarının "Ailem" projesinin içeriğiyle örtüşmediğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Gülben Ergen’in yıllardır kamuoyunda tartışma oluşturan çıkışları ve zaman zaman aile kavramına dair ortaya koyduğu yaklaşımlar düşünüldüğünde, böylesine değer temelli bir projede yer alması elbette soru işaretlerini beraberinde getirirken halk nezdinde de tepkin uyandırmaktadır."

Oktay Saral dan Gülben Ergen e sert tepki! Aile kırmızı çizgimizdir 1

"EKRAN BAŞARISI YETERLİ ÖLÇÜ OLAMAZ"
Ailenin toplumun en hassas değerlerinden biri olduğunu söyleyen Oktay Saral, projedeki isimlerin örnek teşkil etmesi gerektiğini vurguladı.

Paylaşımının devamında, "Popülerlik ya da ekran başarısı, aile müessesesinin temsilinde asla yeterli ölçü olamaz! Milletimiz; samimiyet, değer bağlılığı ve toplumsal sorumluluk görmek ister" sözleriyle eleştirilerini sıraladı.

"KIRMIZI ÇİZGİ"
Saral, aile kurumunun Türkiye için bir "kırmızı çizgi" olduğunu hatırlatarak, bu tür projelerde yer alacak isimlerin toplumsal hassasiyetleri gözetmesi gerektiğini belirtti. Konuyla ilgili sanatçı Gülben Ergen cephesinden henüz resmi bir yanıt gelmedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TRT'den Gülben Ergen açıklaması! İddialar yalanlandı TRT'den Gülben Ergen açıklaması! İddialar yalanlandı

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Now'un yeni dizisi iddialı başladı! Rakibi çok güçlü...Now'un yeni dizisi iddialı başladı! Rakibi çok güçlü...
Sevgilisi doğum gününde aşkını ilan etti! Beğeni yağdıSevgilisi doğum gününde aşkını ilan etti! Beğeni yağdı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Oktay Saral Gülben Ergen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Masa kurulmadan dağıldı: ABD, İran'ın teklifini reddetti

Masa kurulmadan dağıldı: ABD, İran'ın teklifini reddetti

ABD, Suriye’de DEAŞ’a yönelik hava saldırıları düzenledi

ABD, Suriye’de DEAŞ’a yönelik hava saldırıları düzenledi

Galatasaray Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u rahat geçti!

Galatasaray Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u rahat geçti!

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Altın için 'kırılırsa' deyip rakam verdi: İslam Memiş'ten '48 saat' vurgusu

Altın için 'kırılırsa' deyip rakam verdi: İslam Memiş'ten '48 saat' vurgusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.