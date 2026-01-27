Ali Ekber'den üzen haber: Entübe edildi

Geniş Aile dizisiyle hafızalara kazınan ve 'Güneşi Gördüm', Mülteci', 'Hemşo', 'Tatlı Kaçıklar', 'Bereketli Topraklar Üzerinde' gibi birçok sinema ve TV dizisinde izleyicisinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Ali Tutal'dan üzen haber geldi.

ALİ TUTAL'IN HASTALIĞI

76 yaşındaki oyuncu, evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Entübe edilen Tutal'ın hayati riskinin devam ettiği bildirildi.

Oyuncu geçtiğimiz yıl da kalp krizi geçirmişti.

Film-San Vakfı, sosyal medya hesabından usta oyuncuyla ilgili geçmiş olsun mesajı paylaştı. Vakıf, tarafından yayımlanan mesajda; ''Sanatçı dostumuz Ali Tutal’a acil şifalar diliyoruz'' ifadelerine yer verildi.