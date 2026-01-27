MAGAZİN

Hadise'ye 'cahil ve kezban' demişti! Ahmet Çakar özür diledi

Hadise'nin, spor yorumcusu Ahmet Çakar'a açtığı hakaret davasını kazanmasının ardından, yaklaşık bir ay sonra yeni bir gelişme yaşandı. Çakar, ünlü şarkıcıdan özür dileyerek helallik istedi.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü şarkıcı Hadise, YouTube kanalı üzerinden kendisi hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandığı ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla futbol yorumcusu Ahmet Çakar hakkında açtığı davayı kazanmıştı.

Mahkeme, Çakar'ın 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetmişti.

Kararın açıklanmasından yaklaşık bir ay sonra Ahmet Çakar, Hadise'den özür dileyerek helallik istedi.

Ahmet Çakar açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından Hadise tanıma sarf ettiğim sözlerden ötürü mahkeme tarafından hatalı bulundum. Yargı kararına saygı duyuyorum. Bazen eleştiri maksadını aşıyor. Hadise hanım, hakkınızı helal edin. Sizden ve yakınlarınızdan içtenlikle özür diliyorum."

Ahmet Çakar Hadise
dsha etek hiyecektin sozunde durmayan adam her ne olduysa bahşs olayında da yırttın bence sinan engine sen dua et ve boyundan büyük laflar etme
olmadı ahmet efendi,ya o lafı söylemeyecektin söyledinsede arkasında duracaktın. istermisin kezbanlarda sana dava açsın.
ne yargısı hadise doğru yerden dava açmış
