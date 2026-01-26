MAGAZİN

Testo Taylan'dan Müge Anlı açıklaması! "Program yayından kaldırıldı"

Sosyal medya fenomeni Testo Taylan bir süre önce Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'ya katıldığını açıkladı. Testo Taylan programda gerilim yaşandığını açıkladı. İşte gündem olan sözler...

Testo Taylan'dan Müge Anlı açıklaması! "Program yayından kaldırıldı"

Sosyal medya fenomeni Testo Taylan, yaklaşık 6 ay önce ATV'de yayınlanan ve Müge Anlı'nın sunduğu "Güven Bana" adlı yarışma programına katıldığını, ancak çektikleri bölümün hiçbir zaman yayınlanmadığını açıkladı.

Testo Taylan yaşadıklarını anlatarak "Biz katıldık programa Tolunay Ören ve Konsol Oyun filan... Abi bölüm yayınlanmadı program yayından kalktı. İyi ki de yayınlanmadı yani" dedi.

Fenomen devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Sonu kötü bitti! Ben çok risk aldım benim partnerim de pek bana göre biri değildi. O görüntülere de ulaşırsak kıyamet yani. Müge Anlı filan bizi bayağı azarladı orada. Yönetmen Tolunay'ı azarladı."

