MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yeşilçam'ın unutulmaz sesi Seha Okuş'tan acı haber! Tüm mal varlığını bağışladı

Müjdat Gezen'in halası olan Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Seha Okuş ile ilgili bir taziye mesajı yayımladı.

Yeşilçam'ın unutulmaz sesi Seha Okuş'tan acı haber! Tüm mal varlığını bağışladı
Öznur Yaslı İkier

Müjdat Gezen'in halası olan Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, 98 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Okuş'un vefatıyla ilgili olarak Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Acımız büyük. Türk Halk Müziğinin büyük değeri duayen sanatçımız, kurucumuz Müjdat Gezen’in çok kıymetli halası Seha Okuş hocamızı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm hayranlarına, sevdiklerine taziyelerimizi sunar, sabırlar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Yeşilçam ın unutulmaz sesi Seha Okuş tan acı haber! Tüm mal varlığını bağışladı 1

Halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk de; "Saha Okuş'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve Türk halk müziği camiasına baş sağlığı ve sabır dileriz" mesajını yayımladı.

Uzun süredir tedavi gördüğü, son günlerde yoğun bakımda bulunduğu öğrenilen Seha Okuş, birkaç gün önce entübe edildiği bildirildi. Okuş, geçtiğimiz aylarda mal varlığını Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışlamıştı.

Yeşilçam ın unutulmaz sesi Seha Okuş tan acı haber! Tüm mal varlığını bağışladı 2

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Seha Okuş ile ilgili bir taziye mesajı yayımladı; "Yeşilçam’ın unutulmaz sesi, Türk müziğinin kıymetli ismi Seha Okuş’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanatıyla hafızalarımızda iz bırakan, eserleriyle kuşakları buluşturan değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun."

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Cahil ve kezban' demişti Davayı kaybedince özür diledi 'Cahil ve kezban' demişti Davayı kaybedince özür diledi
Cinsiyet değiştirmişti! 'Kanamam var' deyip jinekoloğa koştuCinsiyet değiştirmişti! 'Kanamam var' deyip jinekoloğa koştu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Müjdat Gezen yeşilçam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı

ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

"Müge Anlı beni azarladı" diyerek anlattı! Program yayından kalktı

"Müge Anlı beni azarladı" diyerek anlattı! Program yayından kalktı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.