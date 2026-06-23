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Ali Poyrazoğlu son haliyle gündemde! 25 kilo verdi

Oyuncu, oyun yazarı ve yönetmen Ali Poyrazoğlu uzun süre sonra görüntülendi. 25 kilo veren Ali Poyrazoğlu'nun son hali dikkat çekti.

Ali Poyrazoğlu son haliyle gündemde! 25 kilo verdi

Birçok tiyatro oyunu ve televizyon dizisinde rol alan Ali Poyrazoğlu uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Seray Sever'e bir programda yaptığı hareketle bir döneme damga vuran usta isim sokakta görüntülendi.

Nişantaşı’nda görüntülenen Ali Poyrazoğlu Snob Magazin muhabirini konuştu. Usta isim spor ve diyetle 25 kilo verdiğini söyledi.

Ali Poyrazoğlu son haliyle gündemde! 25 kilo verdi 1

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Sosyal medyada Ali Poyrazoğlu'nun son haline pek çok yorum yapıldı. Oyuncuya "Biraz fazla olmuş sanki", "Keşke daha az verseymiş", "Biraz fazla zayıflamış" yorumları geldi.

Ali Poyrazoğlu son haliyle gündemde! 25 kilo verdi 2

ALİ POYRAZOĞLU KİMDİR?

Ali Poyrazoğlu, 9 Temmuz 1946 tarihinde dünyaya geldi. İstanbul Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdikten sonra İngiltere ve Fransa'da tiyatro okuyan Poyrazoğlu, oyunculuğa Şehir Tiyatrolarında başladı. Sanatçı, özel tiyatrolarda oyuncu ve yönetmen olarak çalıştıktan sonra, 1972'de Ali Poyrazoğlu Tiyatrosunu kurdu. Türk ve dünya yazarlarının modern oyunlarını sergiledi. 70 filmde başrol oynayan sanatçı, 45 oyunu Türkçeye çevirdi. Çevirileri özel tiyatrolarla Devlet Tiyatroları ve Şehir Tiyatrolarında sahnelendi.

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Ali Poyrazoğlu
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Yaşlılık zayıflığı sanırım..
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