Ali Sunal babası Kemal Sunal'ı kaybettiği günü anlattı: Ev mahşer yeri gibiydi! Edip abi geldi...

Edip Akbayram, zatürre tedavisi sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle 9 Ocak'ta Haydarpaşa Numune Eğtim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Akbayram, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 2 Mart 2025'te hayatını kaybetti.

Edip Akbayram'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken Ali Sunal babası Kemal Sunal'ın öldüğü günü anlatarak o günlerde yaşadıklarını paylaştı.

"Babamı kaybettiğimde bizim ev mahşer yeri gibiydi; çok kalabalık, çok gürültülü, çok acılıydı. O sırada Edip abi geldi eve" diyerek anlatan Ali Sunal şunları yazdı:

"SARILDI BANA BİRAZ KONUŞTUK"

"Sessizdi, zarifti; o acılı kalabalığa katılmadı ama acısı, üzüntüsü gözlerinden okunuyordu. Salondaki yemek masasının bir köşesine oturdu. Kimseyle işi yoktu, üzüntüsünü yaşayıp başsağlığı dileyip gidecekti yine, ona has zarafetiyle. Bir süre ne yaptığını takip ettim. Onun sakinliği, dinginliği bana o kadar iyi gelmişti ki. Hemen gittim yanına oturdum, sarıldı bana, biraz konuştuk, sonra sessizce durduk. Büyülü bir andı sanki, evdeki bütün gürültü ve hareket durmuştu. Acımı, acısını sükunetle paylaştı ve müsaade istedi. Edip abi o gün, o an bana o kadar iyi gelmişti ki… Seni, duruşunu, eserlerini, zarifliğini ve paylaştığımız o yas anını hiç unutmayacağım. Babamla türküler söylerken hayal edeceğim sizi… Mekânın cennet olsun..."