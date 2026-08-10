Alina Boz hamile! Cinsiyetini de açıkladı

2 Aralık 2023'te evlenen Alina Boz ile Umut Evirgen özel hayatlarıyla gündemde. Umut Evirgen'in kabarık aşk defteri yüzünden kimsenin uzun soluklu olmayacağını düşündüğü evlilikten mutlu haber geldi.

Evliliklerinin ardından özel hayatlarını büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Alina Boz ve Umut Evirgen çifti, 2026 yılında bebek müjdesiyle gündeme geldi.

Bir süredir Alina Boz'un hamile olduğu yönündeki iddialar konuşulurken, oyuncu geçtiğimiz günlerde mezuniyet töreninde yaptığı açıklamayla hamilelik haberini doğrulamıştı.

Ünlü çift bebeklerinin cinsiyeti için küçük bir parti verdi. Üç aylık hamile olduğu öğrenilen Alina Boz ile Umut Evirgen'in bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu.

Alina Boz ve Umut Evirgen kız bebeklerini kucaklarına almak için heyecanla bekliyor.