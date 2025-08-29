MAGAZİN

Alişan'dan Mourinho'ya göndermeli mesaj! "Haram olsun"

Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho ile yollarını resmen ayırdı. Koyu Fenerbahçeli şarkıcı Alişan, bu habere sevinerek Mourinho'ya göndermeli bir paylaşım yaptı. Alişan, ünlü teknik adam için bakın ne dedi! İşte detaylar...

Cansu Akalp

Fanatik Fenerbahçe taraftarı ünlü şarkıcı Alişan, Kayserispor maçında beraberlik sonrası Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'yu istifaya davet etmişti.

Koyu Fenerbahçeli olduğu bilinen ve maçları yakından takip eden şarkıcı Alişan, Kadıköy'de kritik Kayserispor maçının berabere bitmesinin ardından sosyal medya hesabından tepkisini dile getirmişti.

"BENİM GÖZÜMDE TEKNİK DİREKTÖR DEĞİLSİN"

Mourinho'yu istifaya davet eden Alişan; ''5-6 eksikle küme de kalma mücadelesi veren takıma eğer evinde puan kaybediyorsan, değil şampiyonlar ligi uzay ligi kupasını almış olsan da benim gözümde teknik direktör değilsin Mourinho. Bu maç da, bu sene de sana yazar. Şimdi al tazminatını ve bu akşam git. Trabzon maçından sonra yazmıştım; "Bu maçı çevireceğiz ama bu ilk yarılarla, bu oyunla, bu forma adaletsizliğiyle bir yerde toslayacağız" dedim.. O kadar belliydi ki!!! Yazık sana verilen her kuruş, yazık sana verdiğimiz değer.. Eğer biraz adamsan gidersin.. "Yapamadım, olmadı" der gidersin!!! Benim son 5 yıldır yazdıklarıma bakın bir neler yazmışım... Bu sene tarihin yüksek bütçeli takımı, neredeyse en çok kupa alan adama teslim edildi ama adamın kibrine, bilmişliğine yenildik... Hâlâ da masal anlatıyor. Masal bitti bitti.. Bu akşam seninle vedalaşma zamanı!!!" demişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya 1-0 mağlup olarak elenen Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho ile yollarını resmen ayırdı. Fenerbahçe, bu ayrılığın karşısında Jose Mourinho'ya 15 milyon euro tazminat ödeyecek.

Bu haber çoğu Fenerbahçe taraftarını sevindirirken, şarkıcı Alişan'dan da tepki gecikmedi. Ünlü şarkıcı, haber sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İşte Alişan'ın mesajı...

''Senin gibi bir çapsızdan, geldiği günden beri futbol adına hiçbir şey yapmayıp sürekli saçma sapan hikayelerle insanları yoran, sürekli geçmişini anlatıp geleceğe dair hiçbi rşey yapmayan bir adamdan hepimiz bir şeyler beklediğimiz için kahroluyoruz.. Şimdi yallah nereye gidersen git... Bir daha gözümüz görmesin seni... Alacağın tazminatta haram olsun.. Darısı komple değişimlere İnşallah''

Anahtar Kelimeler:
