Alişan: Erkeğe de transparan olmuyor

Alişan, son dönemde erkek şarkıcıların sahnede tercih ettiği kıyafetlerle ilgili tepkisiyle gündeme geldi.

Alişan: Erkeğe de transparan olmuyor

Sinan Akçıl'dan sonra Alişan da erkek şarkıcıların kıyafetlerini yorumladı. Akçık Edis'e gönderme yaparak "Gömleğim transparan değil, affedin. Erkek gibi giyinmeyi tercih ediyorum" demişti.

Alişan ise sanatçıların topluma örnek olması gerektiğini vurguladı.

Alişan: Erkeğe de transparan olmuyor 1

Zaman zaman özel hayatıyla gündeme gelen Alişan, "Erkek, erkek gibi; kadın da kadın gibi giyinmeli. Erkeğe de transparan olmuyor. Bir sanatçı, ister istesin ister istemesin, topluma örnek olur. Biz de dünyaya iş yapan sanatçılar değiliz, Türkiye'ye iş yapıyoruz gerçekçi olalım" ifadelerini kullandı.

Alişan'ın bu sözleri, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve kullanıcıları ikiye böldü. Kimi takipçiler sanatçının görüşlerine destek verirken, kimileri ise bu açıklamayı eleştirdi.

Alişan
