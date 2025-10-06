MAGAZİN

Sinan Akçıl "Göğüs uçlarımı göremiyorsunuz" deyince Selen Görgüzel durur mu! Sosyal medyayı salladı

Sinan Akçıl konserinde Edis'in transparan tarzına gönderme yaparak "Gömleğim transparan değil, göğüs uçlarımı göremiyorsunuz" deyince yanıt Selen Görgüzel'den geldi. Şarkıc Sinan Akçıl'a söylediği o sözlerle gündem oldu.

Kubra Akalın

Daha önce verdiği üstsüz pozları unutarak sosyal medyada sık sık bu konularda yorum yapan Sinan Akçıl bu sefer de Edis'e gönderme yaptı. Edis'in Harbiye konserindeki transparan tarzına üstü kapalı gönderme yapan Sinan Akçıl yine gündem olmayı başardı.

Sinan Akçıl, Malatya konserinde “Gömleğim transparan değil, göğüs uçlarımı göremiyorsunuz. Erkek gibi giyinmeyi tercih ediyorum” diyerek dikkat çekti.

Sinan Akçıl’ın bu sözleri sosyal medyayı ikiye bölerken Selen Görgüzel de sözünü sakınmadı.

Şarkıcı Sinan Akçıl'ın estetiklerini hatırlatarak "Keşke dolgu yaptırıp kaş ektireceğine transparan gömlek giyseydin" dedi.

Selen Görgüzel'in bu paylaşımı sosyal medyada beğeni topladı.

