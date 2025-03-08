Alişan evlilik tavsiyesi verdi! Sözleri gündem oldu! 'Mutlu olmak istiyorsan...'

'Dostlar Mahallesi' adlı dizinin setinde tanışarak kısa sürede aşk yaşayan ve 2018 yılında da nikâh masasına oturan Alişan ile Buse Varol, 2019 yılında oğulları Burak'ın doğumu ile ilk kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çift, 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.

Şimdilerde mutlu evlilikleri ile örnek çiftlerden biri olan Alişan ve Buse Varol sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte Umre'ye giden Alişan şimdi de verdiği evlilik tavsiyesiyle dikkat çekti.

EVLİLİK TAVSİYESİ VERDİ

Geçmişte sahip olduğu katı görüşlerin zamanla nasıl değiştiğini dile getiren Alişan, "Evlenmeden önce 'Eşimin dışarı çıkmasına izin vermem, temizlik yapmam' derdim. İnsanın fikrinin değişebileceğine evlendikten sonra inandım. Mutlu olmak istiyorsan eşine itaat edeceksin" diye konuştu.