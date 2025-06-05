MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Alkol testinde sınırı aştı! Fatma Turgut'un ehliyetine el konuldu

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Fatma Turgut, takıldığı trafik kontrolünde 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Turgut'a hem para cezası kesildi hem de altı ay süreyle ehliyetine el konuldu. Cezaya itiraz eden Turgut'a mahkemeden yanıt geldi.

Alkol testinde sınırı aştı! Fatma Turgut'un ehliyetine el konuldu
Öznur Yaslı İkier

Bir dönem Model grubunun solistliğini üstlenen ünlü şarkıcı Fatma Turgut alkollü şekilde araç kullandığı gerekçesiyle hakkında işlem yapılan isimler arasına katıldı.

Sabah'ın haberine göre, şarkıcı 28 Nisan gecesi Beşiktaş'ta gerçekleştirilen trafik denetimi esnasında durduruldu.

fatma

Turgut'un alkol ölçümünde 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ünlü şarkıcıya idari para cezası uygulandı. Ayrıca şarkıcının sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu.

Konsere yetişmeye çalıştığını belirten şarkıcının, trafik kontrolünün bu nedenle kendisi için stresli bir an olduğunu, alkol almadığını düşündüğünü ve ölçüm cihazının hatalı çalıştığını savunduğu belirtildi.

FATMA 2

İTİRAZ ETTİ AMA...

Turgut'un para cezasının ve ehliyete el konulması kararının iptal edilmesini talep ettiği öğrenildi ancak şarkıcının işlemlerin iptaline yönelik talebi kabul edilmedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lüks tekneden peş peşe paylaştı! Son pozları yine olay olduLüks tekneden peş peşe paylaştı! Son pozları yine olay oldu
Son hali olay olmuştu! 'Tamamen ışık' Son hali olay olmuştu! 'Tamamen ışık'

Anahtar Kelimeler:
Model Fatma Turgut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü iş insanı Fatih Fil'e silahlı saldırı! Kanlar içinde yere yığıldı

Ünlü iş insanı Fatih Fil'e silahlı saldırı! Kanlar içinde yere yığıldı

Kahreden kare... Gözyaşları içerisinde yaralı annesine yardım bekledi!

Kahreden kare... Gözyaşları içerisinde yaralı annesine yardım bekledi!

Gizlenip vatandaşın arasına karışacaklar

Gizlenip vatandaşın arasına karışacaklar

80 liradan 120 liraya kadar yükseliyor!

80 liradan 120 liraya kadar yükseliyor!

Yapay zeka kimsenin gözünün yaşına bakmadı! Sürücüler dikkat: 4 günde yarım milyondan fazla ceza kesti

Yapay zeka kimsenin gözünün yaşına bakmadı! Sürücüler dikkat: 4 günde yarım milyondan fazla ceza kesti

G.Saray'dan Osimhen için tarihi hamle! Avrupa kulüpleri şokta

G.Saray'dan Osimhen için tarihi hamle! Avrupa kulüpleri şokta

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.