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Alperen Duymaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yanıt: Zaten kardeştik...

Oyuncu Alperen Duymaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un "Türkler, Kürtler hep beraber bir araya gelerek bir olacağız, beraber olacağız" sözlerine sessiz kalmadı. Duymaz'ın paylaşımı gündem oldu.

Alperen Duymaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yanıt: Zaten kardeştik...
Kubra Akalın

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 81 il ve 10 ülkeden gelen gençleri Meclis'te ağırladı.

Türkiye'nin, uzun bir süredir emperyalist projenin uygulanması sonucu terörle yıllarını kaybettiğini söyleyen Kurtulmuş, "Artık terörü bütünüyle geride bırakmak, terörsüz bir Türkiye'yi inşa etmek mecburiyetindeyiz" dedi.

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ABD'nin Irak'ı işgaliyle, bölge ülkelerinin ayrılık, parçalanma ve dağılma süreçlerine girdiğini anımsatan Kurtulmuş, "Bu aziz milletin evlatlarının önünde de iki yol vardır. Ya biz de sarı öküz gibi sıramızın bize gelmesini bekleyecek, yani paramparça, darmadağın olacağız ya da Türkiye'nin insanları, bu aziz vatanın evlatları, Türkler, Kürtler hep beraber bir araya gelerek bir olacağız, beraber olacağız ve bu emperyalist projeyi ters yüz edeceğiz. Bu yolu tercih ediyoruz" ifadesini kullandı.

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"ORTAK DEĞERİMİZ TÜRK OLMAMIZ"

Oyuncu Alperen Duymaz ise sosyal medyada bu sözlere sessiz kalmadı. Başarılı oyuncu bu sözlerin altına şunları yazdı:

"Zaten kardeştik. Hâlâ öyleyiz. Söz konusu bile olamaz aksi. Lâz, Çerkez, Yörük, Kürt. Ortak değerimiz Türk olmamız. “Ne mutlu Türk’üm diyene!” derken kapsayıcılıktan, fikren Türk olmaktan bahseder onu kast eder Atatürk. Paramparça olma ihtimalimizin sebebi Kürtler Lâzlar değildi. Örgüttü…"

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Alperen Duymaz
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hele hele bak sen şu işe. yirmi otuz yıl yeni mi aklınıza geldi kardeşlik. menfaat kardeşliği şimdiki kardeşlik görün bakın.
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