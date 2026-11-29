Ekranların sevilen oyuncularından Alperen Duymaz'ın yeni adresi belli oldu. Son Yaz, Çarpışma, EGO ve Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… gibi yapımlarda rol alan oyuncu gelen teklifleri değerlendirdi ve kararını verdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Duymaz, “Sefirin Kızı” ve “Kardeşlerim” gibi unutulmaz dizilerin yapım şirketi NGM ile anlaştı. Başarılı yapımcı Nazlı Heptürk’ün imza atacağı dizinin adı Sana Doğru oldu.

ÖMER ROLÜNE HAYAT VERECEK

Duymaz'ın "Ömer" rolüne hayat vereceği diziyle ilgili ilk gelen bilgilere göre “Sana Doğru”nun yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturacak. Dizinin senaristi ise başarılı kalem Gül Abus Semerci…