MYNET DETAY- Masterchef Türkiye'nin iddialı isimlerinden Beyza Huri Aydın yeni sezonda konuk olarak yer aldı. Katıldığı dönemde en favori isimler arasında yer alan Beyza yarışmadan sonra Türkiye'de yaşamaya karar vermişti.

Aslen Konyalı olmasına rağmen Fransa'da doğup büyüyen Beyza, yarışmadan sonra Konya'ya yerleşip burada ticarete de atılmıştı.

Masterchef Beyza Konya'da kendi adına pastane açma kararı almıştı. Son olarak yarışmaya katılan Beyza jürinin soruları üzerine hayranlarına müjdeyi verdi:

"Konya devam ediyor. Ayrıca çok güzel yeni bir şehire, yeni konseptli bir mekan açacağım.Daha sosyal medyada da paylaşmadım. Çünkü hani burada açıklamak istedim. Sonuçta sizlerin sayesinde olduğu için hani bu özel haberi sizinle paylaşmak istiyorum."

Beyza Ankara'da yeni restoran için hazırlıkları sürdürdüğünü anlattı.