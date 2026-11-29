Televizyonda reklam krizi devam ediyor. Kriz dizilerden sonra gündüz kuşağına da yansıdı.

Televizyon sektöründeki reklam pastasının daralması ve programın beklentilerin altında kalan reyting sonuçları sonrası Star TV kararını verdi. Hafta içi her sabah 10.00’da ekrana gelen Sana Değer programı 500. bölümünü kutladığı sırada aslında final yayını da yaptı.

Star TV’de Songül Karlı ve Uğur Arslan’ın sunduğu “Sana Değer” için sessiz sedasız final kararı alındı.

SANA DEĞER PROGRAMI BİTTİ Mİ?

Programın 500. bölümünde Uğur Arslan'ın açılışta "500. programdayız. Bugün çok güzel bir gün. Bugün çok mutlu bir gün. Bugün mucizelerle dolu bir gün" demesi ise şaşırttı.



Uğur Arslan geçtiğimiz gün ise programın bitmesine dair sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Songül Karlı'nın da yeniden paylaştığı o story'de şunlar yazıyordu:



"Teşekkürler arkadaşlar! Ellerinize ve tecrübenize sağlık, hepinizi gözlerinizden öperim. inşallah tekrar görüşmek ve çalışmak üzere."