Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş bir kez daha görüntülendi! 'Yeraltı' setinde aşk iddiası

Yeraltı dizisinde Ceylan karakterine hayat veren Devrim Özkan ve Haydar Ali rolünü üstlenen Deniz Can Aktaş'ın birlikte olduğu söylentileri kısa bir süre önce gündeme gelmişti. Dizi sezon arasına girer girmez ikili yurt dışında görüntülenmişti.

İki oyuncunun ABD’nin Los Angeles kentinde bir gece kulübünde birlikte görüntülenmesi aşk iddialarını alevlendirmişti.

Brooklyn sokaklarında birlikte dolaşırken ve bir market çıkışında ellerinde çiçeklerle el ele yürürken çekilen kareler, 'dizi aşkı gerçeğe dönüştü' yorumlarını beraberinde getirmişti.

İkiliden aşk iddialarına dair herhangi bir açıklama gelmemişken Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş bir kez daha görüntülendi. Arkadaşları Tarık Tırıl’ın doğum günü için bir araya gelen çift, geceden paylaşılan karelerde oldukça samimi görüntüler verdi.

Deniz Can Aktaş’ın başını Devrim Özkan’ın omzuna koyduğu an takipçilerin dikkatinden kaçmadı.