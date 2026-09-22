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Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş bir kez daha görüntülendi! 'Yeraltı' setinde aşk iddiası

7 Ekim'de ikinci sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Yeraltı dizisinin setinde aşk iddiası gündeme geldi. Dizinin başrolleri Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş bir kez daha birlikte görüntülendi.

Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş bir kez daha görüntülendi! 'Yeraltı' setinde aşk iddiası
Öznur Yaslı İkier

Yeraltı dizisinde Ceylan karakterine hayat veren Devrim Özkan ve Haydar Ali rolünü üstlenen Deniz Can Aktaş'ın birlikte olduğu söylentileri kısa bir süre önce gündeme gelmişti. Dizi sezon arasına girer girmez ikili yurt dışında görüntülenmişti.

İki oyuncunun ABD’nin Los Angeles kentinde bir gece kulübünde birlikte görüntülenmesi aşk iddialarını alevlendirmişti.

Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş bir kez daha görüntülendi! Yeraltı setinde aşk iddiası 1

Brooklyn sokaklarında birlikte dolaşırken ve bir market çıkışında ellerinde çiçeklerle el ele yürürken çekilen kareler, 'dizi aşkı gerçeğe dönüştü' yorumlarını beraberinde getirmişti.

İkiliden aşk iddialarına dair herhangi bir açıklama gelmemişken Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş bir kez daha görüntülendi. Arkadaşları Tarık Tırıl’ın doğum günü için bir araya gelen çift, geceden paylaşılan karelerde oldukça samimi görüntüler verdi.

Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş bir kez daha görüntülendi! Yeraltı setinde aşk iddiası 2

Deniz Can Aktaş’ın başını Devrim Özkan’ın omzuna koyduğu an takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Can Aktaş devrim özkan Yeraltı dizisi
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