Haysiyet dizisinde yasak aşk ortaya çıktı! O sahneye yorum yağdı

Kanal D’nin yeni dizisi Haysiyet sezona oldukça iddialı başladı. Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan ve Merih Öztürk'ün başrollerini paylaştığı yeni dizinin her bölümü sosyal medyada gündem olmayı başarıyor.

Salı akşamları izleyicisinin karşısına çıkan Haysiyet dizisi bu defa 'yasak aşk' sahnesiyle gündeme geldi. Tufan ve Gülsüm'ün yasak aşkının ortaya çıkması beklenirken Suzan'ın onları gördüğü sahneye yorum yağdı.

YASAK AŞK ORTAYA ÇIKTI

Gülsüm, Tufan'ın eşi Yıldız'ı ziyaret etmek için evlerine kadar geliyor, Yıldız'ın odadan gitmesiyle birlikte tartışmaya başlayan Tufan ve Gülsüm'ü ise Suzan görüyor.

YORUM YAĞDI

Haysiyet'in yeni bölümü heyecanla beklenirken sosyal medyada; 'Suzan sonunda içimizdekileri dökecek', 'Gelecek haftayı iple çekiyorum', 'Tufan sonunda hak ettiğini yaşayacak' gibi yorumlar yapıldı.