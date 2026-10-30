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Haysiyet dizisinde yasak aşk ortaya çıktı! O sahneye yorum yağdı

Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet salı akşamları izleyicisiyle buluşuyor. Her bölümü büyük ses getiren dizinin son bölümünde Tufan ve Gülsüm'ün yasak aşkı ortaya çıkıyor. Suzan'ın Tufan ve Gülsüm'ü yakaladığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Haysiyet dizisinde yasak aşk ortaya çıktı! O sahneye yorum yağdı
Öznur Yaslı İkier

Kanal D’nin yeni dizisi Haysiyet sezona oldukça iddialı başladı. Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan ve Merih Öztürk'ün başrollerini paylaştığı yeni dizinin her bölümü sosyal medyada gündem olmayı başarıyor.

Salı akşamları izleyicisinin karşısına çıkan Haysiyet dizisi bu defa 'yasak aşk' sahnesiyle gündeme geldi. Tufan ve Gülsüm'ün yasak aşkının ortaya çıkması beklenirken Suzan'ın onları gördüğü sahneye yorum yağdı.

Haysiyet dizisinde yasak aşk ortaya çıktı! O sahneye yorum yağdı 1

YASAK AŞK ORTAYA ÇIKTI

Gülsüm, Tufan'ın eşi Yıldız'ı ziyaret etmek için evlerine kadar geliyor, Yıldız'ın odadan gitmesiyle birlikte tartışmaya başlayan Tufan ve Gülsüm'ü ise Suzan görüyor.

Haysiyet dizisinde yasak aşk ortaya çıktı! O sahneye yorum yağdı 2

YORUM YAĞDI

Haysiyet'in yeni bölümü heyecanla beklenirken sosyal medyada; 'Suzan sonunda içimizdekileri dökecek', 'Gelecek haftayı iple çekiyorum', 'Tufan sonunda hak ettiğini yaşayacak' gibi yorumlar yapıldı.

Haysiyet dizisinde yasak aşk ortaya çıktı! O sahneye yorum yağdı 3

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Haysiyet
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