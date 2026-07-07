Altı Üstü İstanbul 5. bölüm fragmanı İZLE! 'Sonunda nefes aldık'

Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap gibi isimlerin yer aldığı Atv'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul yayınlandığı günden bu yana ilgi görüyor.

Yaz sezonunun iddialı projelerinden biri olan Altı Üstü İstanbul'un 5. bölümünden ilk fragman geldi. Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan dizinin yeni bölüm fragmanına kısa sürede yorum yağdı.

**ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

“Çok büyük yerlere geleceğim ama yanımda sen olmayacaksın!” 🌪️



5. Bölüm Tanıtımı 💥



Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv’de!#AltıÜstüİstanbul @atvcomtr pic.twitter.com/mdttfNBWBP — Altı Üstü İstanbul (@altiustuistdizi) July 6, 2026

Altı Üstü İstanbul 5. bölüm ilk fragmanına; 'Meleğin gerçek yüzü ortaya çıktı sonunda', 'Ters köşe olup Melek'in yaptıklarının ortaya çıkacağını biliyordum', 'Sonunda gerçekler ortaya çıktı ve nefes aldık', 'Her bölümü sezon finali gibi tasarlayan senarist kalemine sağlık' gibi yorumlar yapıldı.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL SON BÖLÜM ÖZETİ:

Dördüncü bölümde şarampole yuvarlanan araçta ölümle burun buruna gelen Emir ve Uzay'ın verdiği yaşam mücadelesi, ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşattı.

Yangının perde arkasındaki sırların birer birer ortaya çıkması mahalledeki dengeleri sarsarken, Bayram'ın transfer parasını harcadığının ortaya çıkması ise bölümün en dikkat çekici gelişmelerinden biri oldu.

Finalde ise uzun süredir peşinde olunan flash belleğin açılmasıyla ortaya çıkan görüntüler, tüm ezberleri bozarak izleyiciyi büyük bir sürprizle baş başa bıraktı.