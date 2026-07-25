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Demet Özdemir havuz başında pozlar verdi! Beğeni yağdı

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya’da hayat verdiği 'Nisan' karakteriyle adından söz ettiren Demet Özdemir dizisinin final yapmasıyla birlikte tatil modunu açtı. Havuz başında pozlar veren ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Demet Özdemir havuz başında pozlar verdi! Beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

No 309, Doğduğun Ev Kaderindir, Adım Farah gibi birçok başarılı projede rol alan ve son olarak da Eşref Rüya dizisiyle adından söz ettiren estiren Demet Özdemir şimdilerde tatilin keyfini sürüyor.

Demet Özdemir havuz başında pozlar verdi! Beğeni yağdı 1

Dizisinin final yapmasıyla birlikte tatil modunu açan ünlü isim havuz başında verdiği pozlarla dikkat çekti.

Demet Özdemir havuz başında pozlar verdi! Beğeni yağdı 2

Demet Özdemir'in peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Demet Özdemir havuz başında pozlar verdi! Beğeni yağdı 3

Ünlü isme sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'sana bayılıyorum', 'çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

Demet Özdemir havuz başında pozlar verdi! Beğeni yağdı 4

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir
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