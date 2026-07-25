Demet Özdemir havuz başında pozlar verdi! Beğeni yağdı

No 309, Doğduğun Ev Kaderindir, Adım Farah gibi birçok başarılı projede rol alan ve son olarak da Eşref Rüya dizisiyle adından söz ettiren estiren Demet Özdemir şimdilerde tatilin keyfini sürüyor.

Dizisinin final yapmasıyla birlikte tatil modunu açan ünlü isim havuz başında verdiği pozlarla dikkat çekti.

Demet Özdemir'in peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü isme sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'sana bayılıyorum', 'çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.