Altı Üstü İstanbul Emir öldü mü? Rahimcan Kapkap diziden ayrılıyor mu?

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve her hafta reyting listelerinin üst sıralarında yer alan Altı Üstü İstanbul dizisi, nefes kesen sahneleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Emir'in cenaze sahnesini gören seyirciler, diziden ayrılıp ayrılmadığına dair araştırmalarını hızlandırdı. Peki Altı Üstü İstanbul Emir öldü mü? Rahimcan Kapkap Altı Üstü İstanbul dizisinden ayrıldı mı?

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL EMİR ÖLDÜ MÜ?

Altı Üstü İstanbul 17. bölüm fragmanında bu sorunun yanıtı ortaya çıktı. Altı Üstü İstanbul dizisindeki Emir ölmedi.

Oyunculuğuyla beğeni toplayan Rahimcan Kapkap, Altı Üstü İstanbul dizisine devam ediyor.