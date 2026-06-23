Altı Üstü İstanbul 3. fragman izle! ''Soluksuz izlenir''

atv’nin merakla beklenen yeni dizisi “Altı Üstü İstanbul” ekranlara iyi bir başlangıç yaptı. Başrollerini Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap gibi isimlerin paylaştığı yeni dizi dün akşam 2. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin yeni bölümünün ardından 3. bölümden ilk fragman geldi.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 3. FRAGMAN İZLE!

Altı Üstü İstanbul'un yeni bölüm fragmanına sosyal medyada; 'soluksuz izlenir', 'aşırı iyi', 'çok iyi bir dizi', 'yaz dizileri arasında en iyisi' gibi yorumlar yapıldı.

“Yangın oğlum bu sıçramayacak mı sandın?" 🌪️



3. Bölüm Tanıtımı 💥



Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv’de!#AltıÜstüİstanbul @atvcomtr pic.twitter.com/IFByWTu3mP — Altı Üstü İstanbul (@altiustuistdizi) June 22, 2026

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL SON BÖLÜM ÖZETİ:

Galip'in Emir'e yaptığı transfer teklifi mahallede bomba etkisi yaratır.

Ancak futbolu bırakmaya karar veren Emir'i yeniden sahalara döndürmek hiç kolay olmayacaktır.

Hasan, Sado, Mert ve Melek, onun bu fırsatı kaçırmaması için uğraşırken, Uzay ise Emir'in takıma katılmasını engellemek için her yolu denemeye hazırdır.

Artık gözünü karartmıştır. Ama en büyük hamlesini sona saklamıştır. Emir ve Naz'ın hayatı tehlikededir ve tüm mahalle onları kurtarmaya çalışırken bu tehlikenin sonu başka sırların da gün yüzüne çıkmasına sebep olur.

Fahriye geçmişinden birisiyle karşılaşır. Ancak tek ortaya çıkan sır da bu olmayacaktır. Emir'in öğreneceği bir gerçek başta onu ve sonra onu yalnız bırakmayacak olan Ziyankar'ı harekete geçirir.

Artık hamle yapma sırası Emir'dedir. Bu defa korkması gereken kişi Uzay ve Galip'tir...

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL OYUNCULARI:

Feyyaz Duman (Tarık), Nehir Erdoğan (Zehra), İlker Aksum (Bayram), Rahimcan Kapkap (Emir), Elçin Zehra İrem (Naz), Kaan Çakır (Galip), Yüsra Geyik (Nihal), Öykü Gürman (Fahriye), Berk Ali Çatal (Uzay), Cem Söküt (Şeker İbo) ve Sacide Taşaner (Pamuk), Sena Mia Kalıp (Melek), Sezer Arıçay (Bahtiyar), Halil İbrahim Kurum (Amerikan Rami), Doğan Can Sarıkaya (Hasan), Kaan Akkaya (Sado), Efe Taşdelen (Mert), Can Kızıltuğ (Bora), İpek Çiçek (Alina), Oğulcan Çiftçioğlu (Pamir), Şebnem Dokurel (Esra), Soner Cuger (İlker), Yusuf Baymaz (Servet)