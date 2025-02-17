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Amanda Holden 54. yaşını bikinili pozlarla kutladı! Sırrı: Bol su, koşu ve...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.02.2025 09:02
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Son dönemde jüri olarak ekranda olan Amanda Holden 54. yaşını bikinili pozlar vererek kutladı. Fit görünümüyle yıllara meydan okuyan Holden'ın fit olmasının sırrı ise aslında çok basit. İşte güzel ismin sağlıklı ve fit görünmesinin detayları...

Amanda Holden 54. yaşını bikinili pozlarla kutladı! Sırrı: Bol su, koşu ve...

Amanda Holden, 54. yaşını iddialı bir fotoğraf çekimiyle kutlarken inanılmaz fiziğini sergileyen cesur siyah bikiniyle dikkatleri üzerine çekti.

Britain's Got Talent jürisi, şık bir üçgen bikini giyerek mükemmel vücut hatlarını sergiledi.

Amanda, bu sıcak doğum günü çekiminde tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı ve kameraya kaslı, fit vücut hatlarını sergileyerek poz verdi.

Sarışın saçları hacimli bir fönle şekillendirilmişti ve altın bileziklerden oluşan bir takı seti ile ombre gözlükler kullanarak şıklığını tamamladı.

Jüri olduğu yarışmadaki iddialı kıyafetleriyle ve zaman zaman da bilerek verdiği frikiklerle kanala şikayet yağmasına sebep olan Amanda Holden resmen yıllara meydan okuyor.

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NASIL BU KADAR FİT?

Amanda Holden fit kalmasına dair konuşurken "Hayat yaşamak içindir, bu yüzden her şeyin ölçülü olması gerektiğine inanıyorum" diyerek şunları söylemişti:

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"Her şeyi yerim, her şeyi içerim. Bir keresinde 50'li yaşlarını göremeyen bir arkadaşım vardı ve en büyük pişmanlığı hayatını diyet yaparak geçirmiş olmasıydı. Ben diyet yapmıyorum."

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Aslında Amanda bir keresinde 'yarım yağlı' her şeyden kaçındığını ve her zaman tam yağlı yoğurt, tereyağı ve peynir tercih ettiğini açıklamıştı.

Amanda Holden çok fazla su içtiğini de sözlerine eklemişti. Ayrıca güzel isim haftada 3 kez de koşuya çıkıyor ve yogayı da ihmal etmiyor.

Anahtar Kelimeler:
Amanda Holden
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